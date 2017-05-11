11.05.2017 18:01:47

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Konferansa katıldı, görüşme üstüne görüşme yaptıLondra - Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı....Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandıAydın - Denizli'de dün şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, son yolculuklarına uğurlandı....Talisca'nın cezası belli olduİstanbul- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi....Ekmek kasasıyla saat hırsızlığı kameradaİstanbul - Beşiktaş'ta 15 Mart'ta meydana gelen saatçi soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların ekmek kasasıyla geldikleri saatçiden 20 bin TL değerinde saat çaldıkları görülüyor....Lastik bomba gibi patladıManisa - Kula ilçesinde, lastik tamir atölyesinde kompresör ile şişirilen tır lastiği patladı. O sırada orada bulunan 3 kişinden biri lastiğin altında kalırken olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı....Faciaya davetiye çıkaran yol çalışmasıAgra - Hindistan'da otoyolda hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan yol çalışması, feci bir kazaya yol açtı....Kamyon dehşeti kameradaBangkok - Tayland'da viraja hızlı giren kamyon, dehşet saçtı.