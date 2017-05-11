11.05.2017 18:01:47
Konferansa katıldı, görüşme üstüne görüşme yaptı
Londra - Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı.
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Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı
Aydın - Denizli'de dün şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, son yolculuklarına uğurlandı.
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Talisca'nın cezası belli oldu
İstanbul- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.
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Ekmek kasasıyla saat hırsızlığı kamerada
İstanbul - Beşiktaş'ta 15 Mart'ta meydana gelen saatçi soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların ekmek kasasıyla geldikleri saatçiden 20 bin TL değerinde saat çaldıkları görülüyor.
...
Lastik bomba gibi patladı
Manisa - Kula ilçesinde, lastik tamir atölyesinde kompresör ile şişirilen tır lastiği patladı. O sırada orada bulunan 3 kişinden biri lastiğin altında kalırken olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
...
Faciaya davetiye çıkaran yol çalışması
Agra - Hindistan'da otoyolda hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan yol çalışması, feci bir kazaya yol açtı.
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Kamyon dehşeti kamerada
Bangkok - Tayland'da viraja hızlı giren kamyon, dehşet saçtı.
Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledikGünün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Konferansa katıldı, görüşme üstüne görüşme yaptı
Londra - Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Somali Konferansına katıldı, çeşitli görüşmeler yaptı.
...
Başsavcı Mustafa Alper son yolculuğuna uğurlandı
Aydın - Denizli'de dün şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü, son yolculuklarına uğurlandı.
...
Talisca'nın cezası belli oldu
İstanbul- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaşlı Talisca'ya 1 maç men ve 6 bin 500 lira para cezası verdi.
...
Ekmek kasasıyla saat hırsızlığı kamerada
İstanbul - Beşiktaş'ta 15 Mart'ta meydana gelen saatçi soygununun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuların ekmek kasasıyla geldikleri saatçiden 20 bin TL değerinde saat çaldıkları görülüyor.
...
Lastik bomba gibi patladı
Manisa - Kula ilçesinde, lastik tamir atölyesinde kompresör ile şişirilen tır lastiği patladı. O sırada orada bulunan 3 kişinden biri lastiğin altında kalırken olay iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.
...
Faciaya davetiye çıkaran yol çalışması
Agra - Hindistan'da otoyolda hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan yol çalışması, feci bir kazaya yol açtı.
...
Kamyon dehşeti kamerada
Bangkok - Tayland'da viraja hızlı giren kamyon, dehşet saçtı.