07.05.2017 18:00:28

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Kurtulmuş: Bu siyaseti bilmemektirKastamonu - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 16 Nisan'da "Hayır" bloğunda yer alanların yeni parti kurma hayaline ilişkin, "Bu, elmalarla armutları hepsini aynı bir sepete koymak demektir. Biraz da kusura bakmayın, siyaseti bilmemektir" dedi....Bakanın aracı şehit oğlunun sünneti için tahsis edildiKocaeli - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Hakkari'de şehit olan Üsteğmen Serkan Çakal'ın oğlu Metehan'ın sünneti için makam aracını tahsis etti. Küçük Metehan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konvoy istemişti....ALES'e geç kalan öğrencinin 09.45 isyanıİstanbul - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) saat 10.00'da başlarken, ÖSYM'nin yeni kuralıyla 09.45'te sınava girişlerin sonlanması bazı öğrencilerin kabusu oldu. Birkaç dakikayla sınavı kaçıran öğrenciler hayal kırıklığı yaşarken, bir öğrenci kapıyı açmayan polislere 'Cinnet geçireceğim' dedi....Aziz Yıldırım rakip başkana tokat attıİstanbul - Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off ilk maçı öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma 15 dakika geç başladı....Facia yine ucuz atlatıldı!Şırnak - Cizre ilçesinde yıkım kararı alınan bir bina daha, çalışmaların sürdüğü sırada çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar sağa sola kaçıştı....İki kaza: 1 ölü, 21 yaralıBolu - Bolu ve Batman'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı....Lunaparkta asansör yere çakıldı: 10 yaralıKonya - Lunaparktaki serbest düşüş aracı olarak da bilinen asansörün halatının kopması sonucu 10 kişi yaralandı. Asansörün halatının 2 metre yükseklikteyken kopmuş olması ise olası facianın önüne geçti.