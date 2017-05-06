06.05.2017 18:00:54

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik."FETÖ'den 48 bin 636 kişi tutuklandı"Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ABD ziyaretiyle ilgili, "ABD'ye terörist baş Gülen'in iadesi için gidiyorum" dedi. Bozda, darbe teşebbüsünden bugüne kadar 149 bin 833 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunlardan 48 bin 636'sının tutuklandığını söyledi....Selin Sayek Böke istifa ettiCHP'li Selin Sayek Böke, Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden istifa ettiğini açıkladı....TSK: 152 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri, 2017 yılı başından bugüne kadar Kuzey Irak'ta 78, yurt içinde ise 74 olmak üzere toplamda 152 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı....Silah değil kahkaha sesleri duyuluyorHakkari'de sürdürülen kapsamlı operasyonlar sonucu terörden temizlenen yaylalar piknikçilerin akınına uğruyor.