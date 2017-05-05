05.05.2017 18:01:47

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Baykal'ın "Abdullah Gül" iddiasına yanıt verdiBaşbakan Binali Yıldırım, Deniz Baykal'ın "Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olabileceği" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Daha günü gelmeden kimin nereye aday olacağı arayışına girmek hem millete karşı bir nezaketsizlik hem de birinin bir başkasına makam ikramı çok da demokrasiye uyan bir şey değil" dedi....Baykal'ın açıklamalarına yanıt verdi: Ciddiye almadım11 . Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın kendisi ile ilgili açıklamalarına yanıt vererek, "Geçen günlerde bir siyasetçi kendi parti içi hesapları ve politikaları çerçevesinde yaptığı konuşmada beni de söz konusu etti. Ben ciddiye almadım" dedi....TSK: 78 terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak, Hakkari, Siirt, Diyarbakır ve Erzurum'da bir haftada icra edilen operasyonlarda 78 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 askerin ise şehit olduğunu açıkladı....Mehmetçik Kato'ya bayrağı böyle astıTürk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Kato Dağı bölgesinde başlattığı geniş kapsamlı operasyon 16'ncı gününde devam ediyor. Mehmetçik, 2 bin 600 rakımlı dağa Türk bayrağı astı. Bayrağın asılma videosu, sosyal medyada yoğun ilgi gördü....5 ilde FETÖ operasyonu: 98 gözaltıİzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince FETÖ yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 73'ü kadın, toplam 98 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, 20 kişinin de "ByLock" kullandığı tespit edildi....Diyanet İşleri Başkanı Rusya'da cami açılışına katıldıDiyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Rusya'nın Kostroma şehrindeki Merkez Camisi açılış törenine katıldı....Yıkım çalışması yapılan otel binası çöktüŞırnak'ın Cizre ilçesinde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkım kararı alınan bir otel binası, çalışmaların sürdüğü sırada çöktü. Otelin çökme anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.