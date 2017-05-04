04.05.2017 18:02:42

Günün özeti

Günün özetiGünün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün özetiGünün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttuİstanbul - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "CHP sopa sallayarak yönetilemez" dedi....Erdoğan minik Özge'nin babasını aradıAntalya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen ve babası tarafından yapılan 150 liralık düzenekle yürümeyi 3 yaşında öğrenebilen minik Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu....Derbinin hakemi belli olduİstanbul - Dev derbinin hakemi belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Fırat Aydınus yönetecek....2 terörist daha etkisiz hale getirildiHakkari - Çukurca ilçesindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 7 asker yaralanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi....Kadın otobüs şoförünü böyle bıçakladıTekirdağ - Çorlu ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, şoförü bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı....Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşetiİstanbul - Yine bir asker uğurlaması, yine bildik manzaralar....Gizemli yol: Kontağı kapat, olacaklara bak !Erzurum - Abdurrahman Gazi Türbesine giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Yolda kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yokuşu kendi başına çıkıyor....İstanbul Boğazı mora büründüİstanbul'un rengi ve baharın müjdesi mor salkım erguvanlar, boğazı süsledi. Erguvanların İstanbul Boğazı'nda oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.