04.05.2017 18:02:42
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
İstanbul - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "CHP sopa sallayarak yönetilemez" dedi.
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Erdoğan minik Özge'nin babasını aradı
Antalya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen ve babası tarafından yapılan 150 liralık düzenekle yürümeyi 3 yaşında öğrenebilen minik Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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Derbinin hakemi belli oldu
İstanbul - Dev derbinin hakemi belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Fırat Aydınus yönetecek.
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2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Hakkari - Çukurca ilçesindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 7 asker yaralanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.
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Kadın otobüs şoförünü böyle bıçakladı
Tekirdağ - Çorlu ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, şoförü bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti
İstanbul - Yine bir asker uğurlaması, yine bildik manzaralar.
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Gizemli yol: Kontağı kapat, olacaklara bak !
Erzurum - Abdurrahman Gazi Türbesine giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Yolda kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yokuşu kendi başına çıkıyor.
...
İstanbul Boğazı mora büründü
İstanbul'un rengi ve baharın müjdesi mor salkım erguvanlar, boğazı süsledi. Erguvanların İstanbul Boğazı'nda oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.
Günün özeti
Günün özetiGünün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledikGünün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Baykal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
İstanbul - CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "CHP sopa sallayarak yönetilemez" dedi.
...
Erdoğan minik Özge'nin babasını aradı
Antalya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6,5 aylık prematüre doğduktan sonra bacağı kesilen ve babası tarafından yapılan 150 liralık düzenekle yürümeyi 3 yaşında öğrenebilen minik Özge'nin babası Ali İhsan Yıldırım'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
...
Derbinin hakemi belli oldu
İstanbul - Dev derbinin hakemi belli oldu. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının Fırat Aydınus yönetecek.
...
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Hakkari - Çukurca ilçesindeki üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 7 asker yaralanırken, 2 terörist ise etkisiz hale getirildi.
...
Kadın otobüs şoförünü böyle bıçakladı
Tekirdağ - Çorlu ilçesinde halk otobüsüne binen kadın, şoförü bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
...
Asker uğurlama eğlencesinde maganda dehşeti
İstanbul - Yine bir asker uğurlaması, yine bildik manzaralar.
...
Gizemli yol: Kontağı kapat, olacaklara bak !
Erzurum - Abdurrahman Gazi Türbesine giderken karayolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli yol' olarak ünlenen yol, büyük ilgi görüyor. Yolda kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yokuşu kendi başına çıkıyor.
...
İstanbul Boğazı mora büründü
İstanbul'un rengi ve baharın müjdesi mor salkım erguvanlar, boğazı süsledi. Erguvanların İstanbul Boğazı'nda oluşturduğu muhteşem manzara havadan görüntülendi.