25.02.2017 17:59:51

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik."Türkiye'nin dünyada ilk 10'a girmesi şart"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kültür, sanat ve kitap konusunda dünyada ilk 10'a girmesi gerektiğini belirtti....AK Parti'nin referandum kampanyası tanıtıldıBaşbakan Binali Yıldırım, "Bizde kutuplaşma, ayrıştırma yok. Biz dilden değil, gönülden 'evet' istiyoruz. Biliyorsunuz ki milletimiz aklıyla, diliyle, mührüyle olduğu kadar kalbiyle de 'evet' diyecek" dedi....Bitlis'te çatışma: 8 terörist öldürüldü, 2'si sağ yakalandıBitlis'te Jandarma Bölge Komutanlığı ekiplerince Sehi Ormanları bölgesinde düzenlenen operasyonda 8 PKK'lı terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirildi. Çatışmada 2 güvenlik görevlisi hafif yaralandı....Toplu taşımada unutulan eşyalar açık artırıma çıktıBaşkent'te metro, Ankaray ile EGO otobüslerinde unutulan ve sahipleri bulunamayan birbirinden ilginç eşyalar, açık artırmayla satışa sunuldu....Seyir halindeki otomobilin üzerine başka bir araç düştüHatay'da otoyolda seyir halindeki otomobilin üzerine, üst yolda el freni çekilmeden park edilen bir başka araç düştü. Kaza, güvenlik kameralarına da yansıdı.