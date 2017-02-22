22.02.2017 18:02:22
TSK'da başörtüsü yasağı kaldırıldı
Ankara - Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.
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"Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları bile yeter"
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihteki sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarının bile parlamenter sistemi sorgulamak için yeterli olduğunu söyledi.
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Yıldırım'dan 'idam' değerlendirmesi
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi.
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Fırat Kalkanı Harekatında 183. gün
Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.
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15 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Yolunu kesip kaçırdılar
Mexico City - Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.
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Kadın sürücünün park imtihanı !
Hubei - Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.
Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledikGünün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
TSK'da başörtüsü yasağı kaldırıldı
Ankara - Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.
...
"Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları bile yeter"
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihteki sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarının bile parlamenter sistemi sorgulamak için yeterli olduğunu söyledi.
...
Yıldırım'dan 'idam' değerlendirmesi
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi.
...
Fırat Kalkanı Harekatında 183. gün
Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi.
...
15 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
...
Yolunu kesip kaçırdılar
Mexico City - Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı.
...
Kadın sürücünün park imtihanı !
Hubei - Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.