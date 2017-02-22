Günün özeti

22.02.2017 18:02:22

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.TSK'da başörtüsü yasağı kaldırıldıAnkara - Türkiye bir yasağı daha tarihe gömdü. Türk Silahlı Kuvvetlerinde uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı...."Sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgaları bile yeter"Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihteki sadece cumhurbaşkanı-başbakan kavgalarının bile parlamenter sistemi sorgulamak için yeterli olduğunu söyledi....Yıldırım'dan 'idam' değerlendirmesiAnkara - Başbakan Binali Yıldırım, idam cezasının referandum sonrası MHP ile konuşulabileceğini söyledi....Fırat Kalkanı Harekatında 183. günAnkara - Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ hedefleri havadan ve karadan vuruldu, 14 terörist etkisiz hale getirildi....15 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildiAnkara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari kırsalına ve Irak'ın Kuzeyindeki Zap bölgesine yapılan hava harekatları sonucunda yapılan inceleme ve tespitlerde, mağarada bulunan 15 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı....Yolunu kesip kaçırdılarMexico City - Meksika'nın Uruapan kentinde bir kadın, yolunu kesen kişiler tarafından kaçırıldı....Kadın sürücünün park imtihanı !Hubei - Çin'de kadın sürücünün otomobilini park etme girişimi, kazayla bitti.