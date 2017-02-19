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Günün özeti
19.02.2017 18:17:15

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Bu ithamı yöneltenlerin dikili tek ağacı yok"

Gaziantep - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne istediniz de yapamadınız" eleştirilerine ilişkin, "Dikkat edin, bu ithamı bize yöneltenlerin, hayatları boyunca ülke için dikili ağaçları, hayırlı hizmetleri yok. Biz 14 yıldır ülkeyi yönetirken, sistemin bize sağladığı kolaylıkta değil, şahsi kabiliyetimizle bunu başardık" dedi.

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Yıldırım-Barzani görüşmesinde neler konuşuldu ?

Münih - Almanya'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi. Münih'teki görüşmede bölgedeki gelişmeler ve terörle mücadele konuları ele alındı.

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Fırat Kalkanı Harekatında 180'inci gün

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 180'inci gününde icra edilen topçu atışları ve hava harekatı sonucu toplam 12 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 8 terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, bugün 11.26-12.51 saatleri arasında Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenledi. Harekatta 8 PKK'lı terörist öldürüldü.

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Yurt genelinde operasyon: Bin 873 kişi yakalandı

Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini, operasyonda aranan bin 803 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Dalgın çocuk raylara düştü

Moskova - Rusya'da metro istasyonunda yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

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Fener yine tekledi: Tribünler 'istifa' istedi

İstanbul - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında evinde Kasımpaşa'yla golsüz berabere kaldı. Özellikle maçın son kısmında Fenerbahçe taraftarları, oyunculara tepki gösterirken, "yönetim istifa" tezahüratı yaptı.
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YORUMLAR

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Advocaat: Yönetim benden iyi hoca bulursa getirebilir
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa maçı sonrasında 'Yönetimimiz eğer daha iyi hoca bulursa getirebilir.' dedi.
19.02.2017 18:33:02
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