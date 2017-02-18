Günün özeti

18.02.2017 18:02:14

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Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.Erdoğan: Bir insanın karakterinde tarafsızlık olur mu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ya

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Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.Erdoğan: Bir insanın karakterinde tarafsızlık olur mu?Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ya böyle şey olur mu? Cumhurbaşkanı olacaksın, kurucusu olduğu partiyle ilişkin kesiliyor. Bir insanın karakterinde tarafsızlık olur mu? Olmaz! Gerçekçi olmak lazım" dedi...."Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz"Başbakan Binali Yıldırım, "Pensilvanya'da oturan terörist başını getireceğiz" dedi....Bakan Soylu terör saldırısına ilişkin konuştuİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, terör saldırısının yaşandığı Şanlıurfa Viranşehir'de inceleme yaptı....Şanlıurfa'daki saldırıya ilişkin 26 gözaltıŞanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir Hakimler ve Savcılar Sitesine bombalı araçla yapılan saldırının ardından başlatılan operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını söyledi....16 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatının 179'uncu gününde yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekatları sonucunda toplam 16 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi....Seçmen listeleri askıya çıktıAnayasa değişikliğiyle ilgili 16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 26 Şubat'a kadar askıda kalacak.