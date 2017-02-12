12.02.2017 18:06:13

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik."16 Nisan 15 Temmuz'un bir cevabı olacak"İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütü ve onların uzantısı ile birlikte hareket edenlerin anayasa referandumuna "hayır" dediğini vurgulayarak, "16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 'Hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un bir yerde de yanında yer almaktır" dedi...."Millet için evet, cumhuriyet için evet, Türkiye için evet"Konya - MHP'nin 'evet' kampanyasının startını veren Devlet Bahçeli, "Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet" dedi...İşte Almanya'nın yeni cumhurbaşkanıBerlin - Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier oldu....Deprem araştırmacısından rahatlatan açıklamaÇanakkale - Deprem Tahmin ve Araştırma Merkezi ile Türkiye ve dünyadaki sismik hareketlilik üzerine araştırmalar yapan deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, artçı sarsıntıların 2 hafta kadar daha sürebileceğini ancak şiddetinin 5,5'i geçmeyeceğini söyledi....42 DEAŞ'lı terörist etkisiz hâle getirildiAnkara - Fırat Kalkanı Harekatı'nın 173. gününde 207 DEAŞ hedefi vuruldu, 42 terörist etkisiz öldürüldü....Öfkeli boğa 5 kişiyi yaraladıSamsun - Samsun'da iki demir zinciri kırarak kaçan boğa, 5 kişiyi yaraladı....Polis memuru yolcu gibi otobüse bindi, ihlalleri tespit ettiİstanbul - Şehirler arası otobüslerde sivil trafik uygulaması kapsamında Balıkesir'den bir otobüse binen polis memuru, ihlalleri belirledi. Çamlıca gişelerde kontrollerde bulunan ekipler, otobüsü durdurarak sürücüye ceza kesti....Medipol Başakşehir'i Paşa çarptıİstanbul - Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğü ile tamamlandı.