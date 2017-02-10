Günün özeti

10.02.2017 19:01:49

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Cumhurbaşkanı onayladı: Türkiye referanduma gidiyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Da

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