Günün özeti

09.02.2017 18:29:18

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Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.'15 Temmuz gecesi tankların önüne o gençler yattı'Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bazıl

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Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik."15 Temmuz gecesi tankların önüne o gençler yattı"Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları 'çoluk çocuğa mı bırakacağız bu ülkeyi' gibi ifadeler kullandılar. 15 Temmuz gecesi tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız. Bu gençler bunları başardı" dedi....Görüşme 40 dakika sürdüAnkara - Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü....DEAŞ hedefleri yerle bir edildi: 44 terörist öldürüldüAnkara - Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde 187 DEAŞ hedefi karadan, 66 DEAŞ hedefi de havadan vuruldu; 44 terörist öldürüldü....İstanbul'da PKK operasyonu: 58 gözaltıİstanbul - Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 58 şüpheli gözaltına alındı....Trafiğe kayıtlı araç sayısı 21 milyonu aştıİstanbul - Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 21 milyon 90 bin 424 oldu....FIFA sıralamasında yerimiz değişmediİstanbul - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) şubat ayı sıralamasında Türkiye 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürdü....Dünya Kayak Şampiyonasında feci kazaZürih - İsviçre'de düzenlenen Alp Disiplini Dünya Kayak Şampiyonasında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.