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Günün özeti
09.02.2017 18:29:18

Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.'15 Temmuz gecesi tankların önüne o gençler yattı'Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bazıl

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"15 Temmuz gecesi tankların önüne o gençler yattı"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları 'çoluk çocuğa mı bırakacağız bu ülkeyi' gibi ifadeler kullandılar. 15 Temmuz gecesi tankların altına yatan gençleri siz bir kenara koyamazsınız. Bu gençler bunları başardı" dedi.

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Görüşme 40 dakika sürdü

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı görüşme sona erdi. Görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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DEAŞ hedefleri yerle bir edildi: 44 terörist öldürüldü

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 170. gününde 187 DEAŞ hedefi karadan, 66 DEAŞ hedefi de havadan vuruldu; 44 terörist öldürüldü.

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İstanbul - Trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 21 milyon 90 bin 424 oldu.

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FIFA sıralamasında yerimiz değişmedi

İstanbul - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) şubat ayı sıralamasında Türkiye 24. sıradaki yerini korudu. Sıralamada Arjantin liderliğini sürdürdü.

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