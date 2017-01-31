31.01.2017 18:02:45

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Yılın ilk MGK toplantısı başladıAnkara - 2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı....HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandıDiyarbakır - HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da tutuklandı....Ezana hakaret eden CHP PM üyesi gözaltına alındıİstanbul - Ezana hakaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı...."Referandum tarihi Nisan'ın..."Adıyaman - Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğinin son redaksiyon ve imla işlemlerinin yapıldığını belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum tarihine ilişkin, "Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor" dedi....30 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildiAnkara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161. gününde, 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı....Türkiye nüfusu 80 milyona dayandıİstanbul - Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu....117 yaşında Kürtçe 'evet' kampanyası başlattıŞanlıurfa - 117 yaşındaki nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip Kürtçe "Ben varım sen de var mısın" diyerek 'evet' kampanyası başlattı....100'ü aşkın hayvan sesi çıkarıyorOrdu - Korgan ilçesinde 'Kedi Mustafa' olarak bilinen ve çıkardığı 100'den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere'nin çıkarttığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.