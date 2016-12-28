Günün özeti

28.12.2016 18:02:05

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik."Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık"Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yılda pek çok alanda tarihi başarılar imza attığını belirterek, "Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan dolayı üzgünüm. Bunlardan biri eğitim diğeri ise kültür-sanattır. Önümüzdeki dönem, bu iki alanı önceliklerimizin en başına çıkartmak mecburiyetindeyiz" dedi....44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü: 117'si de yaralıAnkara - Fırat Kalkanı Harekatının 127. gününde, ateş destek vasıtılarıyla yapılan atışlarla 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Atışlar sonucu 117 teröristin de yaralandığı belirlendi....Ankara Valiliği: 34 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındıAnkara - Ankara Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığını açıkladı....Bu kez de halk otobüsü çaldılarİstanbul - Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsüne giren hırsızlar dakikalar içerisinde çalıştırdığı otobüsü çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otobüsle kaza yapan hırsızlar kıskıvrak yakalandı....Karşınızda 'Faturamatik Yakup'Ordu - 'Faturamatik Yakup' olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, esnafın adeta eli ayağı oldu. Şehrin maskotu haline gelen 'Faturamatik Yakup', esnafın faturalarını yatırıp aldığı harçlıkla geçimini sağlıyor....Prenses Leia hayata gözlerini yumduWashington - Ünlü oyuncu Carrie Fisher hayata gözlerini yumdu.