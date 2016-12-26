26.12.2016 18:02:34
Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Başbakan açılışı yaptı, Cumhurbaşkanı müjdeyi verdi
Çankırı - Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin açılışı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Açılışa telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD'nin Türkiye'nin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladığını duyurdu.
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İyice köşeye sıkışan DEAŞ 30 sivili katletti
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtının 125. gününe dair açıklama yaptı. Açıklamada, El Bab'da iyice köşeye sıkışan terör örgütü DEAŞ'ın, sivillerin kaçışını engellemek için mayınlı tuzaklar ve bombalı saldırılar düzenlediği, bu tuzak ve saldırılarda 30 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.
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Terör örgütlerine darbe üstüne darbe
Ankara - İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında 19-26 Aralık haftasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
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Aysel Tuğluk gözaltına alındı
Ankara - HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, gözaltına alındı.
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Dünyaca ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybetti
Oxford - Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael hayatını kaybetti.
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Dev TV kulesi havadan görüntülendi
İstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin inşaatında sona gelindi. 365 metrelik yüksekliğe, seyir terası ve restorana sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandı.
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Feci kazalar kamerada
Adana - Adana'da kural ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.
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