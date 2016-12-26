26.12.2016 18:02:34

Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Başbakan açılışı yaptı, Cumhurbaşkanı müjdeyi verdiÇankırı - Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tünelinin açılışı, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapıldı. Açılışa telekonferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD'nin Türkiye'nin orta gelirli ülkeler sınıfından yüksek gelirli ülkeler sınıfına geçtiğini açıkladığını duyurdu....İyice köşeye sıkışan DEAŞ 30 sivili katlettiAnkara - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekâtının 125. gününe dair açıklama yaptı. Açıklamada, El Bab'da iyice köşeye sıkışan terör örgütü DEAŞ'ın, sivillerin kaçışını engellemek için mayınlı tuzaklar ve bombalı saldırılar düzenlediği, bu tuzak ve saldırılarda 30 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi....Terör örgütlerine darbe üstüne darbeAnkara - İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle mücadele kapsamında 19-26 Aralık haftasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi....Aysel Tuğluk gözaltına alındıAnkara - HDP Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, gözaltına alındı....Dünyaca ünlü şarkıcı George Michael hayatını kaybettiOxford - Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı George Michael hayatını kaybetti....Dev TV kulesi havadan görüntülendiİstanbul'un siluetini bozan Çamlıca'daki radyo ve TV vericilerini tek bir vericide toplayacak olan dev kulenin inşaatında sona gelindi. 365 metrelik yüksekliğe, seyir terası ve restorana sahip olacak kulenin 95 metresi tamamlandı....Feci kazalar kameradaAdana - Adana'da kural ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.