Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

10.05.2017 13:24:35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimiBorsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|106.617
|2,20
|BIST ANKARA
|116.739
|1,25
|BIST ANTALYA
|47.551
|-1,15
|BIST BALIKESİR
|79.457
|-0,61
|BIST BURSA
|184.183
|-1,37
|BIST DENIZLI
|74.912
|1,33
|BIST ISTANBUL
|89.548
|-0,26
|BIST IZMIR
|119.729
|0,03
|BIST KAYSERI
|259.929
|0,46
|BIST KOCAELI
|171.254
|-0,35
|BIST KONYA
|55.326
|-0,51
|BIST TEKIRDAĞ
|169.922
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)