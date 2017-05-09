Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

10.05.2017 13:26:11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralamasıBorsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacm
|T. Halk Bankası
|341.852.992
|Garanti Bankası
|292.983.290
|Aselsan
|204.138.160
|Türk Hava Yolları
|139.012.674
|Akbank
|138.550.397
|Ereğli Demir Celik
|131.924.721
|Turkcell
|102.526.744
|Petkim
|77.449.304
|Vakıflar Bankası
|76.190.005
|TAV Havalimanları
|75.137.874
|Bim Mağazalar
|66.823.424
|İş Bankası (C)
|63.503.103
|Migros Ticaret
|57.092.750
|Sasa Polyester
|56.943.235
|Kardemir (D)
|54.047.312
|Emlak Konut GMYO
|49.719.247
|Yapı ve Kredi Bank.
|47.820.879
|Otokar
|44.653.648
|Gübre Fabrik.
|38.488.675
|Tüpraş
|36.903.217
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)