10.05.2017 13:26:11

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacm T. Halk Bankası 341.852.992 Garanti Bankası 292.983.290 Aselsan 204.138.160 Türk Hava Yolları 139.012.674 Akbank 138.550.397 Ereğli Demir Celik 131.924.721 Turkcell 102.526.744 Petkim 77.449.304 Vakıflar Bankası 76.190.005 TAV Havalimanları 75.137.874 Bim Mağazalar 66.823.424 İş Bankası (C) 63.503.103 Migros Ticaret 57.092.750 Sasa Polyester 56.943.235 Kardemir (D) 54.047.312 Emlak Konut GMYO 49.719.247 Yapı ve Kredi Bank. 47.820.879 Otokar 44.653.648 Gübre Fabrik. 38.488.675 Tüpraş 36.903.217

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



