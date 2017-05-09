Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

10.05.2017 13:25:55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında endekslerin değişimiBorsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|51.805
|0,75
|BIST SINAİ
|101.678
|-0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|118.979
|1,89
|BIST TEKSTIL, DERİ
|24.151
|-0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.771
|-0,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|90.146
|-0,31
|BIST TAŞ, TOPRAK
|78.658
|-0,78
|BIST METAL ANA
|163.794
|-0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.502
|-0,86
|BIST MADENCİLİK
|25.654
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|60.019
|1,04
|BIST ELEKTRİK
|3.011
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|68.252
|-0,05
|BIST TURİZM
|8.928
|-0,46
|BIST TİCARET
|167.021
|2,86
|BIST İLETİŞİM
|29.911
|0,23
|BIST SPOR
|60.029
|0,15
|BIST İNŞAAT
|81.803
|-0,48
|BIST MALİ
|124.758
|-0,37
|BIST BANKA
|161.658
|-0,39
|BIST SİGORTA
|235.004
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|31.719
|-0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|79.349
|-0,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|43.002
|-0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|95.932
|-0,23
|BIST BİLİŞİM
|25.539
|-0,42
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.021
|0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)