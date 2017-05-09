Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

10.05.2017 13:26:29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisselerBorsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|4,82
|4,58
|5,24
|Ülker Bisküvi
|20,74
|19,80
|4,75
|Bim Mağazalar
|61,95
|60,00
|3,25
|Çemtaş
|3,73
|3,63
|2,75
|Karsan Otomotiv
|1,20
|1,17
|2,56
|Ak Enerji
|0,90
|0,88
|2,27
|Carrefoursa
|6,97
|6,83
|2,05
|Migros Ticaret
|25,80
|25,30
|1,98
|TAV Havalimanları
|15,19
|14,90
|1,95
|T. Halk Bankası
|11,97
|11,77
|1,70
|Anadolu Efes
|20,18
|19,90
|1,41
|Banvit
|11,27
|11,13
|1,26
|Odaş Elektrik
|4,05
|4,00
|1,25
|Trabzonspor Sportif
|2,61
|2,58
|1,16
|DO-CO
|251,80
|249,00
|1,12
|Erbosan
|71,90
|71,20
|0,98
|Türk Telekom
|6,29
|6,23
|0,96
|Logo Yazılım
|57,25
|56,75
|0,88
|Vakıflar Bankası
|6,09
|6,04
|0,83
|Good-Year
|4,37
|4,34
|0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)