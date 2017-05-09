10.05.2017 13:26:29

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 4,82 4,58 5,24 Ülker Bisküvi 20,74 19,80 4,75 Bim Mağazalar 61,95 60,00 3,25 Çemtaş 3,73 3,63 2,75 Karsan Otomotiv 1,20 1,17 2,56 Ak Enerji 0,90 0,88 2,27 Carrefoursa 6,97 6,83 2,05 Migros Ticaret 25,80 25,30 1,98 TAV Havalimanları 15,19 14,90 1,95 T. Halk Bankası 11,97 11,77 1,70 Anadolu Efes 20,18 19,90 1,41 Banvit 11,27 11,13 1,26 Odaş Elektrik 4,05 4,00 1,25 Trabzonspor Sportif 2,61 2,58 1,16 DO-CO 251,80 249,00 1,12 Erbosan 71,90 71,20 0,98 Türk Telekom 6,29 6,23 0,96 Logo Yazılım 57,25 56,75 0,88 Vakıflar Bankası 6,09 6,04 0,83 Good-Year 4,37 4,34 0,69

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

