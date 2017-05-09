10.05.2017 13:27:02

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İzmir Demir Çelik 3,21 3,30 -2,73 Doğan Holding 0,73 0,75 -2,67 Metro Holding 1,15 1,18 -2,54 Çelebi 23,12 23,68 -2,36 Aksa Enerji 3,06 3,13 -2,24 Tofaş Oto. Fab. 29,34 29,98 -2,13 Torunlar GMYO 5,15 5,26 -2,09 Trakya Cam 3,47 3,53 -1,70 Albaraka Türk 1,21 1,23 -1,63 Bagfaş 11,54 11,73 -1,62 GSD Holding 0,66 0,67 -1,49 Kardemir (D) 1,34 1,36 -1,47 Anadolu Cam 3,70 3,75 -1,33 Alkim Kimya 27,28 27,60 -1,16 Göltaş Çimento 79,90 80,80 -1,11 Akbank 9,28 9,38 -1,07 Halk GMYO 0,98 0,99 -1,01 Ford Otosan 38,78 39,14 -0,92 Kordsa Global 8,73 8,81 -0,91 Koç Holding 16,90 17,05 -0,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

