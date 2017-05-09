Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

10.05.2017 13:27:02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisselerBorsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İzmir Demir Çelik
|3,21
|3,30
|-2,73
|Doğan Holding
|0,73
|0,75
|-2,67
|Metro Holding
|1,15
|1,18
|-2,54
|Çelebi
|23,12
|23,68
|-2,36
|Aksa Enerji
|3,06
|3,13
|-2,24
|Tofaş Oto. Fab.
|29,34
|29,98
|-2,13
|Torunlar GMYO
|5,15
|5,26
|-2,09
|Trakya Cam
|3,47
|3,53
|-1,70
|Albaraka Türk
|1,21
|1,23
|-1,63
|Bagfaş
|11,54
|11,73
|-1,62
|GSD Holding
|0,66
|0,67
|-1,49
|Kardemir (D)
|1,34
|1,36
|-1,47
|Anadolu Cam
|3,70
|3,75
|-1,33
|Alkim Kimya
|27,28
|27,60
|-1,16
|Göltaş Çimento
|79,90
|80,80
|-1,11
|Akbank
|9,28
|9,38
|-1,07
|Halk GMYO
|0,98
|0,99
|-1,01
|Ford Otosan
|38,78
|39,14
|-0,92
|Kordsa Global
|8,73
|8,81
|-0,91
|Koç Holding
|16,90
|17,05
|-0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)