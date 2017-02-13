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Güneydoğu'nun Uludağ'ında kar kalınlığı iki metreyi buldu
13.02.2017 09:02:28

Güneydoğu'nun Uludağ'ında kar kalınlığı iki metreyi buldu

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ kayak merkezinde kar kalınlığının yaklaşık iki metreyi bulduğu bildirildi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ kayak merkezinde kar kalınlığının yaklaşık iki metreyi bulduğu bildirildi.

Bölgenin tek kayak merkezi olmasıyla dikkat çeken ve kış turizminde önemli bir yer tutmaya başlayan Güneydoğu'nun Uludağ'ı olarak nitelendirilen 1919 rakımlı Karacadağ, bölgedeki kayakseverlerin uğrak yer oldu.

Konaklama tesisleri olmaması nedeniyle Şanlıurfa, Batman, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman gibi çevre illerden günübirlik gelen kayakçılar, kayağın yanı sıra temiz havada mangal yaparak stres atıyor.

Son dönemlere kıyasla en fazla bu sezon kar alan ve kar kalınlığı istenen seviyenin üzerinde olan kayak merkezinde, çevre köylerden gelip yöresel kıyafetleriyle kayak yapanlar dikkat çekiyor. Şalvarlarıyla kayan yöresel kıyafetli vatandaşlar, profesyonel kayakçıları aratmıyor. Kimi vatandaşlar kayak merkezinde kiraladıkları takımla kayarken, kızakla kayanlar ve ilk defa kayak merkezine gelenlerin kayak sırasında düşmeleri ise renkli görüntüler oluşturuyor.

Şalvarla kaymanın daha avantajlı olduğunu söyleyen Ali Kengiş, "Ben de çevredeki köylerden geldim. 25 yıldır kayıyorum buralarda. Kaymayı burada öğrendim ve hiç kimseden yardım almadan öğrendim, kendi kendime öğrendim. Uludağ'a, Erciyes'e gitmeye gerek yok, Güneydoğu'da Karacadağ'a gelip kayabilirler. Kayakseverleri buraya davet ediyorum. Eğlenmek için mutlaka Karacadağ'a gelmeleri gerekir" dedi.

Bölgede konaklama tesisi olması gerektiğini belirten Kengiş, "Bir otelin yapılması ondan sonra pistin biraz büyütülmesi ve teleferiğin düzeltilmesi gerekir. Çok eksikliklerimiz var, millet akın ediyor ama eğlenemiyor eksiklikler yüzünden. Kimisi kalmak istiyor uzak yerlerden gelip kalamıyor ve kayamadan geri gidiyor" diye konuştu.

Dicle üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Leyla Çetinkaya "Diyarbakır Kayapınar Kaymakamlığının düzenlediği etkinlik kapsamında geldik. İlk defa geldim, daha önce farklı yerlere gittim ama Karacadağ'a ilk defa geliyorum. Çok beğendim, düşe kalka da olsa güzeldi" ifadelerini kullandı.

Kayak merkezine yakın bir köyde ikamet ettiğini söyleyen Fuat Karabayır da tüm kayakseverleri Karacadağ kayak merkezine davet etti.

Sezonun en iyi karının olduğuna dikkat çeken kayak merkezi işletmecisi Orhan Atilla ise şunları kaydetti:

"Hafta sonları yoğunluk halen devam ediyor. Bölgede bir tek Karacadağ kayak merkezi var o da yetersiz kalıyor hafta sonları. Hafta içi 100-200 civarı vatandaş gelirken, hafta sonları Cumartesi 500-600 kişiyi buluyor bazen de sayı bini geçiyor. Pazar günleri iki bin, iki bin beş yüzü geçen hafta bulmuştu. Yarın bir sürpriz olabilir üç bin civarı bekliyoruz. Çünkü hava tamamen açık, yol açık, hava güneşli, sezonun da son 3-4 hafta sonu kaldı diyebiliriz."

Batman'dan kayak merkezine gelen bir grup kayaksever, kayağın ardından zılgıtla halay çekti. Vatandaşların gönüllerince eğlendiği kayak merkezinde keyifli dakikalar yaşandı.
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