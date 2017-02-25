25.02.2017 10:51:12

Güneydoğu, dünyada ilk tahıl üretiminin yapıldığı yer

Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rene Cappers, Ülkemizin güneydoğusunun, dünyada ilk tahıl üretiminin yapıldığı yer olduğunu söyledi.

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Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rene Cappers, Ülkemizin güneydoğusunun, dünyada ilk tahıl üretiminin yapıldığı yer olduğunu söyledi.Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji ve Arkeoloji bölümlerinin işbirliğiyle düzenlenen "Arkeobotanik" konulu konferans, Kutadgu Bilig Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.Programa; Düzce Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Uludağ, Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Allı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Programın davetli konuşmacısı olan Groningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rene Cappers, Anadolu'daki ekmek çeşitlerinin yapılışı ve kullanılan malzemelerle ilgili bilgiler verdi. Ekmeğin yapımı, pişirilişi, pişirme fırınları, hangi tahıllarla yapıldığı konuları hakkında paylaşımlarda bulunan Cappers, tahılların hangi ürünlere dönüştürüldüğü, tahıl toplumuna geçiş döneminde insanların tahılları sınıflandırmaları, tahılın hasat edilmesi ve ilk tahıl toplumlarının beslenme alışkanlıkları konularındaki bilgilerini katılımcılara aktardı.Tahıl toplumuna geçiş çalışmaları konusunda Türkiye'nin en önemli ülke olduğunu dile getiren Prof. Dr. Rene Cappers, Ülkemizin güneydoğusunun, dünyada ilk tahıl üretiminin yapıldığı yer olduğuna dikkat çekti. İlk tahıl toplumlarına bu bölgelerde rastlandığını belirten Prof. Dr. Cappers, bulgur ve tarhana gibi ürünlerin o topraklarda yaşayan toplumlar tarafından günümüze kadar gelen ürünlerden birkaçı olduğunu sözlerine ekledi.Konferansın sonunda davetli konuşmacı Prof. Dr. Rene Cappers'e Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Allı, tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.