22.02.2017 16:29:31

Güneydoğu'dan 299 milyon dolarlık ihracat

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 299 milyon 734 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yapıldı.

AA'nın haberine göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 1 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında, 299 milyon 734 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, ihracatta yeni yıla önemli artışlarla başladıklarını belirtti.

İhracatın artırılması için pazar çeşitlendirmesine ağırlık verdiklerine dikkati çeken Altunkaya, farklı pazarlarda daha aktif olmak için uluslararası sektörel fuarlara katılımda bulunduklarını ifade etti. Altunkaya, bu kapsamda Türkiye'den 154 markanın katılacağı "Dubai Gulfood 2017 Fuarı"nda Gaziantep'ten de 19 gıda markasının yer alacağını bildirdi.

Altunkaya, 2017 yılı sonu için belirledikleri hedeflere ulaşabilmek amacıyla bu gibi fuarların önemli birer fırsat olduğunu belirterek, 26 Şubat'ta açılacak fuara Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak adeta çıkarma yapacaklarını vurguladı.

Bölgeden 1 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında yapılan ihracata ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Altunkaya, şunları kaydetti:

"Ocak başından 18 Şubat'a kadar geçen sürede gerçekleştirilen 299 milyon 734 bin dolarlık ihracatın büyük bir dilimini buğday unu oluşturdu. Bu ürünün ihracatı 73 milyon 543 bin dolara ulaştı. Buğday ununu 62 milyon 451 bin dolarla bitkisel yağlar izledi. Bölgeden en fazla ihraç edilen üçüncü ürün ise makarna oldu. Bölgenin makarna ihracatı 38 milyon 545 bin dolara ulaştı. İhracatın kalan kısmı da diğer ürünlerden oluştu. Birlikler arasında en fazla hububat, bakliyat ve yağlı mamuller ihracatı yapan da bizim birliğimiz oldu."