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Güneydoğu'da güneş tarlaları yaygınlaşıyor
24.07.2017 10:48:40

Güneydoğu'da güneş tarlaları yaygınlaşıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, güneş tarlalarının sayısı gün geçtikçe artıyor.

Yıllık 3 bin saati aşan güneşlenme süresi dolayısıyla "Türkiye'nin enerji vadisi" olarak da nitelendirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, devlet tarafından da desteklenen "güneş tarlaları"nın sayısı artıyor.

Güneş enerjisi potansiyelinin doruk noktaya ulaştığı Güneydoğu'da, yatırımcıların bu imkanı daha iyi kullanabilmesi için devlet tarafından çeşitli teşvik ve destekleme programlarıyla katkı sağlanıyor.

Girişimciler de başta Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır olmak üzere birçok ilde özellikle yenilenebilir enerji alanına yönelik yatırımlarına daha fazla ağırlık verdi.

Sanayiciler, bölge illerinin birçok noktasında enerji potansiyelini kara dönüştürebilmek için irili ufaklı çok sayıda güneş enerjisi santralini faaliyete geçirdi.

Bölgede yavaş yavaş her arazinin başında görülen ve halkın "güneş tarlası" olarak nitelendirdiği santraller, aynı zamanda elektrik enerjisi problemleri nedeniyle sorun yaşayan çiftçiler için de gelecek dönemlerde yeni bir alternatif olarak ön plana çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin enerji ihtiyacında dışa bağımlığının da azaltılması anlamında yenilenebilir enerji kaynağı kullanımının yaygınlaşması, milli ekonomi açısından da umut veriyor.

Diyarbakır'da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde 3 bin dekarlık alanda kurulan 250 kilovat gücündeki güneş enerjisi santrali ile bölgenin sektördeki en büyük yatırımı olan Şanlıurfa'daki 40 bin güneş panelinden oluşan ve yıllık 24 milyon kilovatsaat enerji üretimi kapasitesine sahip santral, öne çıkan tesisler arasında bulunuyor.

Çevreye katkısı fazla

Harran Üniversitesi (HRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, Türkiye'de güneş enerjisi yatırımlarının son dönemde giderek arttığını vurguladı.

Bölgedeki güneş enerjisi potansiyeline ilişkin de uluslararası kuruluşların iş birliğiyle yıllardır araştırma yaptıklarını belirten Aktacir, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek potansiyeli ile girişimcilere cazip imkanlar sunduğunu ifade etti.

Yatırımcılara üniversitenin akademik araştırmalarıyla da destek sağladıklarını aktaran Aktacir, şöyle devam etti:

"Yenilenebilir teknolojiler açısından, güneş enerjisinin ülkemizde kullanılması açısından çok iyi bir ilerleme durumundayız. Bunların artması tabii ki katı yakıtların çevresel etkilerinin azaltılmasında da önemli bir etkiye sahip olacak. Karbondioksit emisyonunun azaltılması sadece bizim bölgemiz ve ülkemiz açısından değil, dünya için de son derece önemli. Küresel ısınma ve diğer küresel olayların bir şekilde engellenebilmesi için yenilenebilir enerji teknolojilerinin olabildiğince çok kullanılması gerekir. Bunların devlet politikalarıyla ilerletilmesi ve desteklenmesi de oldukça önemlidir."

Aktacir, güneş enerjisinden kazanan yatırımcıların artmasıyla bölgede daha fazla santral kurulduğuna dikkati çekerek, son dönemde mevzuat ve bürokrasi konusunda sağlanan kolaylıkları da artırdığını sözlerine ekledi.


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