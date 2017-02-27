27.02.2017 21:27:48

Güney Sudan'dan Sudan'a göçler

Güney Sudan'dan son iki ayda Sudan'a 31 bini aşkın kişi göç etti

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan'dan Sudan'a son iki ayda 31 bini aşkın kişinin göç ettiğini duyurdu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayından bu yana Güney Sudan'dan Sudan'a göç edenlerin sayısında büyük bir artış yaşandığı ifade edildi. 2017 yılında yaklaşık 60 bin mültecinin Sudan'a göç etmesinin beklendiği ancak sadece ilk iki ayda bu sayının 31 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada, göç oranındaki bu artışın sebebi olarak ülkede yaşanan çatışmalar, yeterli miktarda yiyeceğe ulaşamama ve Sudan sınırındaki El-Vahde eyaletinin bazı bölgelerinde kıtlık ilan edilmesi gösterildi. Göç edenlerin yüzde 80'den fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu vurgulandı.

BM verilerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Güney Sudan'dan Sudan'a 328 bin kişi göç etti.

Afrika'nın en genç ülkesi Güney Sudan'daki insani durum, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te, yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsünde bulunduğu" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmesiyle kötüleşmişti.

Barış görüşmeleri neticesinde 17 Ağustos 2015'te taraflar anlaşmaya varmış ancak barış süreci, devlet başkanına bağlı güvenlik güçleriyle Machar yanlıları arasında 8 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalarla sekteye uğramıştı.