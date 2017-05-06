06.05.2017 16:43:09

Güney Sudan'da saldırı : 13 ölü

Yolcu taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı

Güney Sudan'da bir otoyolda yolcu taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 13 sivilin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Güney Sudan'ın Jonglei eyaleti Enformasyon Bakanı Akech Dengit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Juba ile Jonglei eyaletinin Bor şehri arasındaki otoyolda yolcu taşıyan araçlara saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda 13 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Dengit, çok sayıda yaralı olduğunu belirtti.

Dengit, araçlarda bulunan bazı yolcuların ise kayıp olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Güney Sudan ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının gerçekleştiği bölgede herhangi bir muhalif gücün olmadığı vurgulandı.

Ülkenin başkenti Juba'da hükümet güçleri ile eski Güney Sudan Devlet Başkan Yardımcısı Rick Machar yanlısı isyancı birlikler arasında geçen yıl temmuz ayında başlayan şiddet olaylarından bu yana bölgede zaman zaman silahlı saldırılar düzenleniyor.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) raporlarına göre, 2015 yılında barış antlaşmasının imzalandığı Güney Sudan'da savaşan taraflar sivilleri hedef almaya devam ediyor.