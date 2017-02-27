27.02.2017 17:46:21

Güney Kore THAAD için adım attı

Güney Kore şirketi, ülkeye Amerikan anti-füze savunma sisteminin yerleştirmesine olanak sağlayacak arazi takasını onayladı

Güney Kore'de Çin'in yoğun muhalefetine rağmen ülkeye Amerikan Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi yerleştirilmesine olanak sağlayacak arazi takasının sonuca ulaştırıldığı bildirildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Lotte Group" adlı holding bünyesinde bulunan bir şirkete ait Seul'un 300 kilometre güneyindeki bir golf sahasının, başkent yakınlarındaki askeri bir arazi karşılığı kamuya devredilmesini onayladığı belirtildi.

Açıklamada, "Lotte Group, ordu ile yapılacak arazi takasına yeşil ışık yaktığı konusunda tarafımızı bilgilendirmiştir." ifadesi yer aldı.

Bu arada resmi haber ajansı Yonhap, takasın gerçekleşmesinin ardından ordunun THAAD'ın üç ay içinde konuşlandırılması için çalışmalara başlayacağını belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de yaptığı olağan basın toplantısında, ABD'nin Güney Kore'de THAAD sistemi kurma planını eleştirerek, sistemin "Kore yarımadasındaki istikrara ve Çin ile bölge ülkelerinin stratejik çıkarlarına ciddi zarar vereceğini" savunmuştu.

Gıng, "Pekin yönetimi kendi güvenlik çıkarlarını korumak için bu konuda gerekli önlemleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Pekin yönetimi, sistemin konuşlandırılmasını tehdit olarak gördüğünü açıklamış ve bazı kültürel, ticari ürünlere getirdiği kısıtlamlarla bu konuda yaptırım niteliğinde adımlar atmıştı.

Öte yandan Lotte'nin, Çin'de inşaat ve perakende alanında faaliyet gösteren bağlı şirketlerinden kaynaklanan menfaatlerinin, söz konusu takas nedeniyle zarar görmesinden endişe duyduğu bildirilmişti.

Grup, söz konusu arazinin devri konusunda ocak ayında Savunma Bakanlığıyla mutabakata varmış, ancak Çin resmi yayın organlarında yer alan "tehdit" niteliğindeki uyarıların ardından karardan geri adım atmıştı.







