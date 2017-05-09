09.05.2017 20:28:46
Güney Kore halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıkarak ülkenin yeni lideri oldu. Moon Jae-In'ın güçlü rakibi Hong Joon-Pyo ise oyların sadece yüzde 23,3'ünü elde etti. 64 yaşındaki ülkenin yeni liderİ Moon Jae-In'in, seçim kampanyasında en dikkat çeken vaadi Kuzey Kore ile temasların artırılması ve ekonominin canlandırılması için 8,8 milyar dolar ek bütçe hazırlaması oldu.
Güney Kore'nin yeni lideri belli oldu
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıktıGüney Kore Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıktı.
Güney Kore halkı yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yüzde 41,1 oyla Moon Jae-In galip çıkarak ülkenin yeni lideri oldu. Moon Jae-In'ın güçlü rakibi Hong Joon-Pyo ise oyların sadece yüzde 23,3'ünü elde etti. 64 yaşındaki ülkenin yeni liderİ Moon Jae-In'in, seçim kampanyasında en dikkat çeken vaadi Kuzey Kore ile temasların artırılması ve ekonominin canlandırılması için 8,8 milyar dolar ek bütçe hazırlaması oldu.