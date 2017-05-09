10.05.2017 11:58:12

Güney Kore Devlet Başkanı yemin etti

Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Moon Jae-in yemin etmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmasında 'Doğru koşullarda Pekin ve Tokyo'ya

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Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Moon Jae-in yemin etmesinin ardından gerçekleştirdiği ilk konuşmasında "Doğru koşullarda Pekin ve Tokyo'ya hatta Pyongyang'a da gideceğim" dedi.Güney Kore'de adı yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle görevinden alınan Park Geun-hye'nin yerine gelen isim belli oldu. TSİ 14.00 sıralarında ilk sonuçların belli olduğu Güney Kore'de Ulusal Seçim Kurulu, Moon Jae-in'in seçimi kazandığını 02.00 sıralarında açıkladı. Devlet Başkanlığı seçimini kazanan Moon Jae-in bugün Seul Meclis Binası'nda yemin konuşmasını gerçekleştirdi. Devlet Başkanı olarak gerçekleştirdiği ilk konuşmasında Kuzey Kore'nin nükleer hırsı nedeniyle artan gerilimle mücadele edeceğini kaydeden Moon, Kore yarımadasındaki güvenlik sorununun çözümü için çaba sabredeceğini dile getirdi. Güney Kore'ye yerleştirilen savunma sistemiyle ilgili olarak da ABD ve Pekin ile müzakere edileceğini kaydeden yeni Başkan, "Acil olarak güvenlik krizini çözmeye çalışacağım. Gerekirse, direkt Washington'a uçacağım. Doğru koşullarda Pekin ve Tokyo'ya hatta Pyongyang'a da gideceğim" ifadelerini kullandı.KUZEY-GÜNEY ARASINDA ÖNEMLİ İSİMMoon, İstihbarat Ajansı Başkanı görevine Suh Hoon'u aday olarak gösterdi. Suh, Kuzey ve Güney arasında düzenlenen iki zirvede etkili bir rol üstlenmişti. Suh, gerçekleştirdiği konuşmasında yeni Devlet Başkanı Moon'un, ziyaretin Kuzey Kore'nin nükleer krizini ve Kore yarımadasındaki askeri tansiyonun engellenmesine yardımcı olması durumunda Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gidebileceğini dile getirdi.