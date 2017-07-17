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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye teklif
17.07.2017 09:42:51

Güney Kore'den Kuzey Kore'ye teklif

Güney Kore, iki ülke arasında artan gerginliğin üzerine Kuzey Kore'ye askeri görüşmeler düzenlemeyi teklif etti.

Güney Kore, Pyongyang'ın uzun menzilli füze testinin ardından gerginliğin artması üzerine, Kuzey Kore'ye askeri görüşmeler düzenlemeyi teklif etti. Diyalog önerisi, Güney Kore'nin Cumhurbaşkanı Moon Jae-in'den geldi. Güney Koreli bakan Cho Myoung gyon, müzakerelerin sınırdaki "askeri gerginliği artıran tüm düşmanca faaliyetleri" durdurmayı amaçladığını söyledi. Gyon, iki taraf arasındaki gerginliği azaltmak ve Kore yarımadasında barış sağlamak için yapılan görüşmeler ve işbirliğinin Kore ilişkileri ve Kuzey Kore'nin nükleer sorunu için karşılıklı bir ilerleme sağlayacağını ifade etti.


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