04.02.2017 18:20:08

Güney Kore'de Park karşıtı gösteriler devam ediyor

Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Guen-hye'ye tepkiler devam ediyor.

AA'nın Yonhap haber ajansından aktardığı habere göre, Choi ile ilgili skandalın ortaya çıkışının 4. ayında, başkent Seul'de düzenlenen gösteride Devlet Başkanı Park'ın istifasını isteyen yüz binlerce kişi Devlet Başkanlığı Sarayı'na yürüdü.

Çin Yeni Yılı dolayısıyla geçen hafta ara verdikleri gösterilere bu hafta kaldığı yerden devam eden göstericiler, Devlet Başkanı Park'ın istifasını ve Anayasa Mahkemesinin davayı bir an önce görmesini talep etti.

Ülkede 2 bin 100 yerel yardımlaşma derneği tarafından organize edilen gösterilerde 300 bin kişi mum ışığı nöbeti tutmak için toplandı.

Protesto organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, devlet başkanlığı ofisi, kanıtlarla dolu "suç mahalli" olarak nitelendirildi.

Organizatörler, gösteriye yaklaşık 1,3 milyon kişinin katıldığını ileri sürse de resmi makamlarca göstericilerin sayısına ilişkin net bir rakam belirtilmedi.

Diğer yandan, Park'ın görevine iade edilmesini ve soruşturmayı yürüten özel ekibin lağvedilmesini talep eden taraftarları, Seul'ün farklı bir bölgesinde toplandı.

Park taraftarları, skandalın siyasi amaçlı çıkarıldığını ve Medya tarafından sunulan uydurma delillere dayalı olduğunu söyledi.

Emniyet yetkilileri, gösterilerde 14 bin polisin görev yaptığını, Park muhalifleri ve destekçileri arasında olay çıkmadığını belirtti.

Park'ın istifasını isteyen protestocular, yaklaşık üç buçuk aydır her cumartesi Seul'de gösteri düzenliyor.

Park, hükümette resmi görevi olmayan yakın dostu Choi Soon-sil'in yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden yüklü bağışlar toplamak ve bunun karşılığında bağışçılara siyasi menfaat sağlamakla suçlanıyor.

Güney Kore parlamentosu, 9 Aralık'ta Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Park'ın görevden alınmasına ilişkin soruşturma açılması konusundaki önergede 300 milletvekilinden 234'ü Park aleyhinde oy kullanmıştı.

Mahkeme Park'ın aleyhine karar verirse ülkede 2017'nin aralık ayında yapılması planlanan seçim için yeni bir tarih belirlenmesi gerekecek. Yasa gereğince, genel seçimlerin bir cumhurbaşkanının istifa etmesinden veya görevden alınmasından sonraki 60 gün içinde yapılması gerekiyor.

Park Geun-hye, 2012'deki devlet başkanlığı seçimi kampanyası sırasında ve 2013'te göreve başladığında Choi Soon-sil'in konuşma metinleri ve halkla ilişkiler konularında kendisine yardımcı olduğunu ancak bu durumun o dönemde sona erdiğini belirtmiş ve halkından özür dilemişti.

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