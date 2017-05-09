09.05.2017 20:14:56

Güney Kore'de devlet başkanlığı seçiminin galibi Moon oldu

Sandık çıkış anketlerine göre Demokrat Partinin adayı Moon, oyların yüzde 41'ini alarak seçimden galip çıktı

Güney Kore'de erken devlet başkanlığı seçimlerinin galibi Demokrat Parti adayı Moon Jae-in oldu.

Yonhap ajansı eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalı nedeniyle görevden azledilmesinin ardından düzenlenen erken seçimde, Demokrat Partinin adayı Moon Jae-in'in ülkenin yeni devlet başkanı olduğunu duyurdu.

Moon, başkent Seul'e bağlı Gwanghwamun'da destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Yeni bir millet kuracağım. Büyük bir Kore oluşturacağım. Gururlu bir Kore ve böyle gururlu bir milletin başkanı olmaktan gurur duyacağım." dedi.

Ülkede kayıtlı 42,4 milyon seçmenden 32,8 milyonunun (yüzde 77,2) sandık başına gittiği seçimlerde, oyların 12,7 milyonunun sayıldığına işaret edilirken, Moon'un sayılan oyların 39,5'ini aldığı kaydedildi.

Öte yandan sandık çıkış anketlerine göre Moon oyların yüzde 41'ini alırken, Demokrat Parti adayını yüzde 23,3 ile Kore Hürriyet Partisinin adayı Hong Joon-pyo takip etti.

Seçimlerin resmi sonuçları henüz duyurulmadan, Moon'un rakipleri yenilgilerini kabul ederek açıklamalar yaptı.

Hong, "Eğer sandık çıkış anketleri doğru çıkarsa, çökmüş partimizi yeniden yapılandırmaktan onur duyarım." ifadelerini kullandı.

Beş yıl görev yapacak yeni devlet başkanının, iki aylık geçiş sürecini beklemeden hemen göreve başlayacağı belirtiliyor.



Eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin hakkındaki siyasi nüfuz skandalının ardından görevden azledilmesi, devlet başkanlığı seçiminin planlanan tarihten aylar önce yapılmasını gerektirmişti.



Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu ve danışmanı aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet aldığı ve karşılığında muhataplarına menfaatler sağladığı iddiasıyla görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve devlet başkanının yetkileri elinden alınmıştı. Ardından Anayasa Mahkemesi 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliği ile karar vermişti.





