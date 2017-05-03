04.05.2017 12:20:39

Güney Kore'de devlet başkanı seçimi

Ülkede erken oy verme işlemi başladı

Güney Kore'de yolsuzluk skandalı nedeniyle görevinden azledilen eski Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin yerine geçecek ismi belirlemek için oy verme işlemi başladı.

Ulusal Seçim Komisyonu, 9 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanı seçimi öncesinde, ülke genelindeki 3 bin 510 seçim merkezinde kurulan sandıklarda erken oy verme işleminin başladığını açıkladı.

Seçmenlerin, perşembe ve cuma günü de oy kullanabilecekleri belirtildi.

Seçim öncesi anketler, Kore Demokrat Partinin adayı Moon Jae-in'in, rakipleri Halkın Partisi adayı Ahn Cheol-soo ve Özgürlük Kore Partisi adayı Hong Joon-pyo'nun önünde olduğunu gösteriyor.

Beş yıl görev yapacak yeni devlet başkanının, iki aylık geçiş sürecini beklemeden hemen göreve başlaması bekleniyor.

Park'ın görevden alınması, ülkedeki seçim takvimini değiştirmişti. Güney Kore İçişleri Bakanlığı, geçen ay yeni devlet başkanını seçmek için 9 Mayıs'ın seçim tarihi olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Ülke tarihinde azledilen ilk devlet başkanı olan Park, yakın dostu Choi Soon-sil aracılığıyla ülkenin büyük holdinglerinden bağış adı altında rüşvet almak ve karşılığında muhataplarına siyasi menfaatler sağlayarak görevini kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Güney Kore Parlamentosu, 9 Aralık 2016'da Park hakkında soruşturma açılmasına karar vermiş ve Park'ın yetkileri geçici olarak Başbakan Hwang Kyo-ahn'a devredilmişti. Anayasa Mahkemesinin 8 yargıçtan oluşan heyeti, 10 Mart'ta Park'ın devlet başkanlığı görevinden azledilmesine oy birliğiyle karar vermişti.