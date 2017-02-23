23.02.2017 16:29:16

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakü'de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısına katıldı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bakü'de Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu Toplantısına katıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Azerbaycan'ın doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak Türkiye'nin TANAP'la kilit rol oynadığı Güney Gaz Koridoru Projesi'nin 3'üncü kez düzenlenen danışma kurulu toplantısı Bakü'de yapıldı. Azerbaycan doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru Projesinin Danışma Kurulu 3'üncü toplantısına katılan Albayrak, bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Toplantıda TANAP'ın projenin dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Projedeki son gelişmelerin değerlendirildiği ve ilgili ülkelerin enerji bakanları ve yetkililerinin katıldığı toplantıda Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti. Albayrak, toplantı öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya geldi. Aliyev tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Mihriban Aliyeva'nın Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı seçilmesi dolayısıyla tebriklerini sundu.Berat Albayrak, "Türkiye'de çok önemli bir referandum var biliyorsunuz. Türkiye'nin tarihi ve geleceği açısından çok önemli. Program çok yoğun dedik ama Azerbaycan için bu kadar önemli bir günde gelmemezlik yapmayız" dedi."EMİNİM Kİ REFERANDUM DA ÇOK İYİ GEÇECEK"Cumhurbaşkanı Aliyev de Türkiye'ye Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu toplantısına katılımı nedeniyle teşekkür ederek, Türkiye'de yapılacak anayasa değişikliği referandumuna değindi. Aliyev, "Eminim ki referandum da çok iyi geçecek. Türk Halkının iradesi kendini gösterecek ve bundan sonra Türkiye'nin hayatında daha istikrarlı bir devir başlayacak" dedi.Berat Albayrak daha sonra Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Albayrak, Azerbaycan ve Gürcistan Enerji Bakanları ve İtalya Kalkınma Bakanıyla da bir araya geldi. Görüşmelerde TANAP ve ülkeler arasında enerji alanında ortak atılabilecek konular değerlendirildi.(Kamil Nadirli / İHA)