23.02.2017 13:36:40

Güney Afrika'da AYM'si UCM kararına taş koydu

Ülkedeki Anayasa Mahkemesi, Güney Afrika hükümetinin kararını, parlamentoda onaylanmadığı gerekçesiyle anayasaya aykırı buldu.

Sputnik'in haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki en yüksek yargı birimi olan Anayasa Mahkemesi, hükümetin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) çekilmeye dair geçen ekim ayında aldığı kararı anayasaya aykırı buldu.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Güney Afrika hükümetinin UCM'den ayrılma kararının ülkedeki yüksek mahkemece iptal edildiği bildirildi. Anayasa Mahkemesi'nin iptale gerekçesi ise "kararın parlamentodan onaylanmadan uygulamaya konulmak istenmesi" olarak açıklandı.

İPTAL KARARI İNCELENECEK

Muhalefetteki Demokratik İttifak Partisi yetkilileri konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, Devlet Başkanı Jocab Zuma'nın ülkesinin ideallerinden çok uzak olduğu belirtilerek, "Mahkemenin bu kararı, ülkedeki hukukun üstünlüğünün bir göstergesidir" ifadesi kullanıldı. Öte yandan iktidardaki Afrika Ulusal Kongresi de Anayasa Mahkemesinin uluslararası sözleşmeleri feshetme yetkisinin olmadığını ve mahkemenin iptal kararının inceleneceğini duyurdu.

Güney Afrika, ekim ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine, UCM'den çekilmek istediğini bildirmişti.



Afrika ülkeleri, UCM'nin uzun süredir özellikle kara kıtanın davalarına karşı olumsuz tutum içinde olduğunu öne sürüyordu.



UCM, İtalya'nın başkenti Roma'da 15 Haziran-17 Temmuz 1998'de Birleşmiş Milletlerin girişimiyle toplanan konferansta alınan kararlar ve kabul edilen statüyle kuruldu.



Merkezi Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları gibi iddiaları inceliyor.