20.02.2017 18:18:53

Gündemdeki soru Numan Kurtulmuş'a soruldu: PYD, Barzani olamaz mı?

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Numan Kurtulmuş gündemdeki soruyu yanıtladı: PYD, Barzani olamaz mı?

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik'in “PYD de bir Barzani olamaz mı? Barzani'nin Türkiye ile ilişkileri muhteşem” sözlerinin sorulması üzerine "Ben başkasının sözünü yorumlamam. Söylediklerim çok net. Türkiye'nin pozisyonu da çok net. Türkiye görüşlerini ilgili muhataplarla paylaşmıştır" dedi.

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