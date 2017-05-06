07.05.2017 00:03:37

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2017

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İl Danışma Meclisine katılacak, STK temsilcileri ile teşekkür buluşmasına iştirak edecek.

(Bursa/13.30/17.30)







EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti ilçe başkanları ve partili belediye başkanları ile toplantı yapacak, Arapgir'de parti teşkilatını, Belediyeyi ve Kaymakamlığı ziyaret edecek.

(Malatya/09.30-14.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, İl Özel İdaresini, Belediyeyi ve esnafı ziyaret edecek, asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla Kaleardı Şehir Parkı inşaatında incelemede bulunacak.

(Bayburt/11.00-16.20)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Fransa'da Emmanuel Macron ve Marine Le Pen'in yarışacağı cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.

2- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan'da merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Bakü)





SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sona erecek.



- Şampiyonanın son gününde Türk sporculardan grekoromen stil 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Emrah Kuş, 80 kiloda Aslan Atem ve 85 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.

(Novi Sad/11.00/20.00)



2- Avrupa Karate Şampiyonası Kocaeli'de sona erecek.



- Şampiyonanın son gününde Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı altın, Kadın Kata Milli Takımı ise bronz madalya için tatamiye çıkacak.

(Kocaeli/09.30/12.45)



3- Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.



- Günün diğer maçında Çaykur Rizespor ile Bursaspor karşılaşacak.

(İstanbul/19.00/Rize/16.00)



4- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası, tekler ve çiftler final müsabakalarıyla Garanti Koza Arena'da sona erecek.

(İstanbul/14.00/17.00)



5- Basketbolda 2019 Erkekler FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nin kura çekimi Çin'de yapılacak.

(Guangzhou/15.00)

6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftası, Galatasaray Odeabank-Anadolu Efes, Banvit-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Balıkesir/18.00)

7- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe, Caferağa Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/14.00)

8- TFF 1. Lig'de 32. haftaya, Sivasspor-Bandırmaspor, Samsunspor-Giresunspor, Mersin İdmanyurdu-Göztepe, Büyükşehir Gaziantepspor-Ümraniyespor, Boluspor-Şanlıurfaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/13.30/Samsun/Mersin/16.00/Gaziantep/Bolu/18.30)

9- Moto GP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışı İspanya Grand Prix'i koşulacak.

(Jerez/15.00)





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