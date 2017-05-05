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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2017
06.05.2017 00:06:50

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Mayıs 2017

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Başbakan Binali Yıldırım, Moldova'da temaslarda bulunacak.


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Tuzla Belediyesince düzenlenen Gönül Elleri Çarşısı Kermesi'ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CVK Park Bosphorus Otel'de "İstanbul Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.30)


EKONOMİ

1- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Doğanşehir ve Akçadağ ilçelerinde Kaymakamlık, Belediye ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Malatya/10.00-15.00)

2- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çoruh Şehir Geçişi inşaatında incelemede bulunacak, muhtarlar ve çiftçilerle buluşacak, DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış ile orman köylülerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım törenlerine katılacak.

- Ağbal, Bayburt yatırımlarının görüşüleceği koordinasyon toplantısına katılacak, Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bayburt/10.45-18.15)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Azerbaycan'da 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu bakanlar oturumuna katılacak; Azerbaycanlı mevkidaşı Abulfas Garayev, Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Nazım İbrahimov, UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova ve Kamboçya Kültür ve Güzel Sanatlar Bakanı Phoeurng Sackona ile görüşecek.

- BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rıfai ile görüşecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek Avcı, turizm sektörü temsilcileri ve işadamlarıyla bir araya gelecek.

(Bakü)


SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Valiliği ziyaret edecek ve Büyükşehir Belediyesi Yenice Spor Kompleksi'nin açılışına katılacak.

(Şanlıurfa/10.00/15.00)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası'na grekoromen stil müsabakalarıyla devam edilecek.

- Şampiyonanın 5. gününde 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 98 kiloda Cenk İldem ve 130 kiloda Rıza Kayaalp mindere çıkacak.

(Novi Sad)

3- Avrupa Karate Şampiyonası, Kocaeli'de sürüyor.

(Kocaeli/09.30/19.30)

4- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya, Gençlerbirliği-Adanaspor, Trabzonspor-Kayserispor, Galatasaray-Kasımpaşa, Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor müsabakalarıyla devam edilecek.

(Ankara/Trabzon/16.00/İstanbul/Konya/19.00)

5- TFF 1. Lig'de 32. haftanın ilk maçında Denizlispor-Eskişehirspor karşılaşacak.

(Denizli/18.30)

6- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, Garanti Koza Arena'da tekler ve çiftler yarı final maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.30)

7- Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Rijeka/14.15)

8- Bayanlar Hentbol Süper Lig'de 2016-2017 sezonu 26. hafta maçlarıyla tamamlanacak.


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