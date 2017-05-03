04.05.2017 00:05:52

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Mayıs 2017

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenecek 2. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Valiliği, AK Parti il başkanlığı ile Kocasinan ve Melikgazi ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Kayseri/12.00-14.30)

3- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda İstanbul Gençlik Festivali'ne katılacak.

(İstanbul/18.00)

4- TBMM Genel Kurulunda bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarıları görüşülecek.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Forum İstanbul 2017"ye katılacak.

- Zeybekci, forum kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Geleceğini Tasarlarken İhracatta Atılım Yılı Oturumu"nda konuşacak.

(İstanbul/14.45/10.00/13.00)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Unilever fabrikasının açılışına iştirak katılacak.

(Konya/11.00)

3- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ulusal Peynir Çalıştayı'na katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Tarım Sektörü Buluşması'na iştirak edecek.

(Çanakkale/09.30/15.00)

4- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım AŞ'nin hisse devri törenine katılacak.

(Ankara/11.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

(Musul)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam)





SPOR

1- Avrupa Güreş Şampiyonası Sırbistan'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde erkekler serbest stilde 61 kiloda Abdi Zurnacı ve 74 kiloda Soner Demirtaş, kadınlarda 55 kiloda Bediha Gün ve 75 kiloda Yasemin Adar mücadele edecek.

(Novi Sad)

2- Avrupa Karate Şampiyonası, eleme müsabakalarıyla Kocaeli'de başlayacak.

(Kocaeli/09.00/17.30)

3- UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında Celta Vigo ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

(Vigo/22.05)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçlarında Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşacak.

(İstanbul/18.00/20.00)

5- TFF 1. Lig'de 31. hafta, Boluspor-Adana Demirspor, Manisaspor-Altınordu maçlarıyla tamamlanacak.

(Bolu/16.30/Manisa/18.30)

6- Spor Toto Basketbol Süper Ligi erteleme maçında Muratbey Uşak ile Banvit karşı karşıya gelecek.

(Uşak/19.00)

7- TEB BNP Paribas İstanbul Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'na, Garanti Koza Arena'da ana tablo maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul)

8- Hentbolda Bayanlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu finalinde Muratpaşa Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor, THF Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/17.00)

9- Spor Toto 2. Lig'de play-off çeyrek final ilk maçları yapılacak.

- Menemen-Belediyespor-Gümüşhanespor, Hatayspor-Kastamonuspor, Sivas Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaeli Birlikspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/Hatay/Sivas/Kocaeli/16.00)

10- Spor Toto 3. Lig'de play-off yarı final ilk müsabakaları gerçekleştirilecek.

- Bayrampaşa-Sakaryaspor, Diyarbekirspor-Darıca Gençlerbirliği, Çorum Belediyespor-Altay ve Kocaelispor-Ankara Demirspor maçları yapılacak.

(İstanbul/Diyarbakır/Çorum/16.00/Kocaeli/17.00)





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