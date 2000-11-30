03.03.2017 00:08:40

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2017

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataşehir Marriot Hotel Asia'da Sivas dernekleri, federasyonları ve vakıflarının temsilcileriyle buluşacak, Anneler Platformunun toplantısına katılacak, Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek CHP İstanbul 1. Bölge Toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/15.00/19.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- 4. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu



- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek sempozyuma katılacak.

- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, sempozyumda konuşacak.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, katılımcılara hitap edecek.

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sempozyuma katılacak.

(Ankara/14.00/16.00/11.00/09.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Pendik Green Park Otel'de 81 ilin SGK ve İşkur il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı ile İstanbul Balkan-Rumeli Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/15.00/19.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek, Bor ilçesinde esnaf ziyareti yapacak, "Siyasette Kırk Yıl: Gençlerle Tecrübe Paylaşımı" konferansına katılacak, AK Parti İl Başkanlığına, Valiliğe ve Belediyeye ziyarette bulunacak, TSO üyeleriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.

(Niğde/11.30-19.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2. Jandarma Eğitim Komutanlığında and içme törenine katılacak,Tugay Komutanlığını ziyaret ederek hatıra ormanına fidan dikecek, erlerle öğle yemeği yiyecek.

- Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulunun açılışına iştirak edecek Soylu, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısına katılacak.

(Bilecik/12.00-16.30)

5- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile toplantı düzenleyecek.

(Şanlıurfa/10.30/11.00/16.30)

6- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, STK'lar ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Balıkesir/10.45/12.15/14.30)





EKONOMİ

1- Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, Sanayi Odası, Ticaret Odası ve İhracatçılar Birliği temsilcileri ile toplantı yapacak, AK Parti İl Başkanlığında teşkilatla buluşacak.

(Gaziantep/11.00-17.00)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye-Macaristan 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, DSİ tarafından inşa edilen tesislerin toplu temel atma törenine ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici tür ve Orköy kredi sertifikaları dağıtım programına katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek ve koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/10.00-17.30)

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Öz Orman-İş Sendikası tarafından düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi Küresel Santranç" konulu Uluslararası Demokrasi Kongresi'nin "15 Temmuz ve Medya" başlıklı oturumuna katılacak.



(Ankara/14.00)

5- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu"na katılacak, Adliyeyi ziyaret edecek, AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edecek, Malatya Toplum Gönüllüleri Vakfı temsilcileri ile toplantıda bir araya gelecek.

(Malatya/09.30-19.30)

6- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, köy ve mahalle muhtarları ile öğle yemeğinde bir araya gelecek, Tarım Fuarı'na katılacak, şehit ailesini ziyaret edecek, STK'lar ve iş adamları ile buluşacak.

(Aksaray/09.30-18.30)

7- Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valiliği ve Eskişehirsporu, esnafı, Bayburtlular Çamlıkoz Köyü Derneğini ziyaret edecek, iş adamları ile buluşacak.

(Eskişehir/10.00-15.00)

8- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Kars ve Sarıkamış seçim koordinasyon merkezlerinin açılışına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Kars, Bakanıyla Buluşuyor" toplantısına iştirak edecek.

(Kars/10.45-19.00)

9- TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)







DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile çalışma kahvaltısında bir araya gelecek.

(Ankara/08.30)

2- AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığı ve Çiğli İlçe Danışma toplantılarına katılacak.

(İzmir/12.00/14.30/17.00)

3- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Nevali Otel'de düzenlenecek "İslam'ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük" temalı Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi'ne katılacak ve Halil'ür-Rahman Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek.

(Şanlıurfa/09.00/12.44)







KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 3. Milli Kültür Şurası'nın açılış törenine, 1. ve 2. açılış oturumlarına katılacak.

(İstanbul/10.30/15.00/17.00)



2- Türkiye Diyanet Vakfının düzenlediği "Uluslararası İyilik Ödülleri Programı" kapsamında "iyilik" temalı fotoğraf sergisi açılacak.

(İstanbul/19.00)





SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 23. haftası Trabzonspor-Kardemir Karabükspor maçıyla başlayacak.

(Trabzon/20.00)



2- TFF 1. Lig'de 23. haftanın açılış maçında Şanlıurfaspor ile Adana Demirspor karşılaşacak.

(Şanlıurfa/18.30)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Unics Kazan-Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş-Panathinaikos Superfoods karşılaşmaları yapılacak.

(Kazan/19.00/İstanbul/20.15)

4- Voleybol Efeler Ligi 18. haftanın açılış maçında Maliye Milli Piyango ile Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)







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