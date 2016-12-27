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28.12.2016 00:00:33
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2016
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2016
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Aralık 2016
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Kırşehir’de PKK operasyonunda 14 tutuklama
Kırşehir'de, Kayseri'de gerçekleştirilen saldırı sonrasında yapılan operasyonlarda gözaltına alınan ve aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 14 kişi tutuklandı.
27.12.2016 23:07:14
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Afyonkarahisar'da 6 metre derinliğindeki kayalıkların arasına sıkışan köpek,AFAD ekiplerinin iş makinaları ile yürüttüğü çalışma sayesinde kurtarıldı.
27.12.2016 22:41:05
İstanbul'da elektrik kesintisi
Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Aralık Cuma günü elektrik verilemeyecek. BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre;
27.12.2016 22:08:12
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Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde kar yağışı nedeniyle yarın tüm okullar tatil edildi.
27.12.2016 21:37:59
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Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27.12.2016 21:27:38
İsrail’den Arap milletvekiline 10 günlük ev hapsi
İsrail'de bir mahkeme, gözaltına alınan Arap Milletvekili Basil Gattas’ı 10 gün ev hapsi cezasına çarptırdı.
27.12.2016 20:30:21
Jandarmaya ateş açıldı: 1 asker yaralı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde cinayetten aranan bir kişi, jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak ateş açtı. Olayda bir uzman çavuş yaralandı.
27.12.2016 20:12:18
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