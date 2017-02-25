26.02.2017 00:03:36

GÜNDEM ÖZETİ / 26 Şubat 2017

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kahramankazan mitinginde halka hitap edecek.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri ve il başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya gelecek.

(Ankara/13.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "28 Şubat'tan 15 Temmuz'a Darbeler ve FETÖ İhaneti" paneline katılacak.

(Manisa/10.00)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, STK Platformunca düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansına iştirak edecek.

(Konya/19.00)

3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Rumeli Balkan Buluşması ile Kosova'nın Kurtuluşu etkinliğine katılacak.

(İstanbul/10.00/19.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İl Başkanlığının kahvaltı programı ile İÇDAŞ Kongre Merkezi'ndeki halk oylaması toplantısına katılacak, Bayramiç Belediyesi hizmet binasının açılışına iştirak edecek.

(Çanakkale/10.30/14.00/16.00)

5- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesini ziyaret edecek, fidan dikimi ve dağıtımı törenine katılacak, Okullar Hayat Bulsun Projesi ile 15 Temmuz Vatan Nöbeti kitap tanıtımı ve resim sergisinin açılışında bulunacak.

(İstanbul/10.30-15.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Hocalı katliamının 25. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve devlet erkanının da katılımıyla yürüyüş ve anma töreni düzenlenecek.

(Bakü)

2- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Bağdat)



3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.



(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)



4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





KÜLTÜR SANAT

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu edinen "Reis" filminin galası TİM Show Center'da yapılacak.

(İstanbul/19.30)







SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasına Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği, Osmanlıspor-Medipol Başakşehir, Gaziantepspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Karabük/13.30/Ankara/16.00/Gaziantep/19.00)

2- Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank-Gaziantep Basketbol maçlarıyla sürecek.

(İzmir/16.00/İstanbul/18.00)



3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 19. haftası Canik Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi müsabakasıyla tamamlanacak.

(Samsun/14.00)



4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 18. haftası Fenerbahçe-Halkbank, Beşiktaş-Seramiksan, Çanakkale Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor

karşılaşmalarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/14.00/Çanakkale/15.30)



5- Voleybolda Efeler Ligi'nin 17. haftası Afyon Belediyesi Yüntaş-Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/16.00/İstanbul/16.00/16.30)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 19. haftaya 5 maçla devam edilecek, Bayanlar Süper Lig'de ise 20. hafta 2 müsabakayla tamamlanacak.

7- TFF 1. Lig'in 22. haftasına Samsunspor-Boluspor, Sivasspor-Büyükşehir Gaziantepspor, Eskişehirspor-Ümraniyespor, Evkur Yeni Malatyaspor-Altınordu müsabakalarıyla devam edilecek.

(Samsun/Sivas/13.00/Eskişehir/16.00/İstanbul/18.30)



8- Spor Toto 2. Lig'de 24, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta 27, 2. ve 3. gruplarda ise 24. hafta müsabakaları tamamlanacak.





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