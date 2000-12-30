02.03.2017 00:00:55

GÜNDEM ÖZETİ / 2 Mart 2017

ANADOLU AJANSI

itör Masası'na konuk olacak.

- Özlü, Gümüşova ilçesini ziyaret ederek tablet dağıtım törenine katılacak, Cumayeri Belediyesini ziyaret edecek, halk oylamasına ilişkin kampanyanın lansmanına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/Düzce/13.30-15.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Engelliler Merkezi'nde EURECERT sertifika törenine ve AK Parti İstanbul Seçim Koordinasyon Merkezince düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konferansına katılacak.

(İstanbul/13.30/19.00)

2- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa'da Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Strazburg binasının açılışını yaparak basın toplantısı düzenleyecek, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Strazburg'daki merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüşecek.

- Bozdağ, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla buluşacak.

(Strazburg/Karlsruhe)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonunda "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" konulu bilgilendirme yapacak.

(TBMM/11.00)



3- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gemlik Belediyesi toplu konut temel atma törenine, İnegöl Merkezi Kapalı Pazar Yeri açılışına ve İznik Fetih Şenliklerine katılacak.

(Bursa/10.30/12.00/14.00)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ve Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanı Elyor Ganiyec ile görüşecek.

(İstanbul/11.45)

5- Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) tarafından Latanya Otel'de düzenlenen "Türkiye Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi"ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

6- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.



- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00)





EKONOMİ

1- TÜİK, geçen yıla ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)





SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaşacak.

(Kayseri/20.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe ve Galatasaray Odeabank-Real Madrid maçları yapılacak.

(Kaunas/20.00/İstanbul/20.45)

3- Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final maçları oynanacak. Yarı finalde Bellona AGÜ-Fenerbahçe ve Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.

(İzmir/16.00/18.15)

4- Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın GFC Ajaccio takımıyla Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)





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