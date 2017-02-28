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GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2017
01.03.2017 00:03:28

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Mart 2017

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Cumhurbaşkanı Erdoğan â€‹Pakistan'da

- Recep Tayyip Erdoğan, 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılacak ve zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İslamabad)

2- TBMM Başkanı Vekili Ahmet Aydın, AKPM İçtüzük Muafiyetler ve Kurumsal İşler Komisyonu Raportörü Jordi Xucla'yı kabul edecek.

(TBMM/10.00)


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "çalışma hayatında seferberlik" kapsamındaki İstihdam Zirvesi'ne katılacak, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gazetecilere cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatacak.

(Ordu/11.00-17.00)

2 - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Fransa'da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile görüşerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

- AİHM Başkanı Guido Raimondi ile bir araya gelecek Bozdağ, Strazburg ve çevresinde yaşayan Türklerle buluşacak.

(Strazburg)

3- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Valiliği ziyaret edecek.

(Diyarbakır/12.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korucularla kahvaltı yapacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, parti teşkilatı ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek.

(Tunceli/10.00-15.00)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Valiliği, Belediyeyi ve TSO'yu ziyaret edecek, üniversiteyi kazanan 1200 öğrenciye bilgisayar dağıtımı törenine katılacak, Sağlık Mahallesi sakinleri ile akşam toplantısına iştirak edecek.

(Bolu/10.00-17.30)

6- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İhsaniye'nin Yaylabağı beldesi, Sinanpaşa ilçesi, Sandıklı'nın Ballık beldesi ve Şuhut'un Başören beldesinde düzenlenecek DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılışlarına katılacak.

(Afyonkarahisar/11.00-17.30)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

8- TBMM'den

- Genel Kurulda, bazı uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları görüşülecek.

- Aladağ Yurt Yangını Araştırma Komisyonu; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının temsilcilerini dinleyecek.

(TBMM/14.00/14.30)


EKONOMİ

1- Maliye Bakanı Naci Ağbal, 28. Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Vergi Uygulamalarında e-Dönüşüm" panelinde konuşacak.

(İstanbul/14.30)

2- TÜİK, 2015 yılı girişimcilik istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sivasspor-Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçları yapılacak.

(Sivas/18.00/İstanbul/20.00)

2- Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçları İzmir'de başlayacak.

- Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe, Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/13.00/15.15/17.30/19.45)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Sompo Japan karşılaşacak.

(İzmir/20.00)

4- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Zaksa, Zenit Kazan-Arkas Spor ve Sir Sicoma Colussi-Halkbank maçları yapılacak.

(İstanbul/18.00/Kazan/20.00/Peruggia/21.00)

5- Voleybol Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanşında Ziraat Bankası-Droisma Dynamo ve Galatasaray HDI Sigorta-Maccabi Tel Aviv karşılaşmaları oynanacak.

(İzmir/19.00/İstanbul/20.00)


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