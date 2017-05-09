10.05.2017 13:10:07

Günde bin tonu aşan süt üretimi bulunan Ödemiş'te peynircilik şenliği

İzmir'in Ödemiş ilçesi, 14 Mayıs'ta peynircilik şenliğine hazırlanırken, yaklaşık 150 bine yakın büyükbaş hayvan ile günde bin ton süt üretiminin yapıldığı ilçede, süt ve süt ürünlerinin tanıtımı amaçlanıyor.

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İzmir'in Ödemiş ilçesi, 14 Mayıs'ta peynircilik şenliğine hazırlanırken, yaklaşık 150 bine yakın büyükbaş hayvan ile günde bin ton süt üretiminin yapıldığı ilçede, süt ve süt ürünlerinin tanıtımı amaçlanıyor.Şenliğin organizatörlüğünü üstlenen MEDYAKOOP Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ak, 14 Mayıs Pazar günü saat 09.30 ile 18.00 arasında Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezinde Ödemiş Belediyesi ve MEDYAKOOP işbirliğinde düzenlenecek Ödemiş Peynircilik Şenliği programı hakkında bilgi verdi. Bir gün sürecek şenliğin sabah saat 10.00'da yapılacak 'Peynircilikte Markalaşma ve İhracat' konulu bir panel ile başlayacağını söyledi. Ak, "Panelist olarak Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Gürsüt Genel Koordinatörü Vahdet Varol, Gölcük Süt Mamülleri Yöneticisi İsmail Dadal'ın yanı sıra Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Ağı Başkanı Yavuz Tekelioğlu ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görevli Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş da katılım sağlayacak. 'Kırsal Kalkınma İçin Peynircilik Vizyonu' konulu paneli Hay-Koop Genel Başkanı Ahmet Ertürk, 'Süt ve Peynircilikte Kalite Meselesi' konulu panelin başkanlığını ise Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Uysal yapacak. Kars, Ankara ve İstanbul'da peynircilik sektöründe bulunan kişilerin de katılacağı şenlikte Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve tüm oda başkanları ile süt üreticileri, peynir üreticileri birlikleri Ödemiş'in gelecekteki peynircilik vizyonunun ne olması gerektiğini masaya yatıracaklar" dedi.Erdem Ak, şenliğin iki bu iki ana hedefinden ilkinin Ödemiş'in liderliğinde bir 'Peynirci Şehirler Birliği' kurulması, ikincisinin ise 'Uluslararası Peynirci Şehirler Birliği' kurularak uluslararası platformda söz sahibi olunması olduğunu ifade etti.Ak, ayrıca şenliğin birkaç sene içerisinde uluslararası bir kimlik kazanacağını vurguladı. İlçe genelindeki süt üretiminin ise Türkiye'deki üretimin yaklaşık yüzde 3'lük bölümünü karşıladığı bildirildi.