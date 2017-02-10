10.02.2017 16:06:55

'Günde 2 kilometre yürüyüş alzheimer riskini azaltıyor'

Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde 'Alzheimer' hastalığı konuşuldu.

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Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerlerinde 'Alzheimer' hastalığı konuşuldu.Geriatri Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Prof. Dr. Emel Köseoğlu, "Alzheimer hastalığı yaşlılarda görülen bunama hastalığı (demansın) ve unutkanlığın en sık nedenidir. 65 yaş üzerindeki kişilerin yaklaşık yüzde 10' unda görülmektedir. Alzheimer Hastalığı'nda unutkanlık dışında ayrıca karar vermede zorlanma, konuşurken kelime bulamama, hesap yapamama, kişileri tanıyamama, içe kapanma, sosyal olarak kabul edilemez davranışlar, hırçınlık gibi şikâyetler gözlenir. İlerleyen dönemlerde hasta hiçbir iş yapamayıp tamamen başkalarına bağımlı hale gelir" ifadelerini kullandı.Alzheimer hastalığında erken tanı uygun tedavinin başlanması ve daha etkili olması yönünden çok önemli olduğunu kaydeden Köseoğlu, "Artan yaşam süresi ile toplumsal sağlık sorunu haline gelen bu hastalıktan korunma yöntemleri arasında dâhili özellikle damarsal hastalıkları kontrol altına almak, sigara içmemek, düzenli uyku, sosyal ilişkileri korumak, stresi kontrol etmek, sağlıklı beslenme ile bedensel ve zihinsel egzersiz bulunmaktadır. Günde 1,5-2 Km, haftada 10-15 km, toplam üç saat süren nefesi hafif daraltan şekilde yapılan yürüyüş hastalık riskini yarı yarıya azaltır. Yaşam boyu yeni şeyler öğrenmeye devam etmek de korunmada çok önemlidir. Beslenmede sebze ve meyveden zengin Akdeniz diyetine yönelinmelidir. Fakat bu arada hayvansal gıdalarda bulunan, hafıza ve diğer nörolojik fonksiyonlar için çok önemli olan B 12 vitamininin düşmemesine dikkat edilmelidir. Ayrıca yaşlılarda midede emilim bozukluğuna bağlı bu vitaminin sıklıkla düşebildiği akılda tutulmalı, vitamin yetersizliği durumunda kas içi enjeksiyonlarla takviye yoluna gidilmelidir" diye konuştu.Alzheimer hastalığı ile ilgili toplum bilincini arttırmaya yönelik "Mavi Dalga" projesinden bahseden Uzm. Dr. Hatice Kübra Şirin ise, "Proje kapsamında hasta yakınlarına yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak bu hastalıkla ilgili farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Dernek olarak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.