01.03.2017 21:16:46

GÜNCELLEME - Samsun'daki FETÖ/PDY operasyonu

Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 kişiden 10'u tutuklandı.

Daha önce kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlerinden ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürüldü.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.