27.02.2017 23:56:02

GÜNCELLEME - Sakarya'daki FETÖ/PDY operasyonu

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 4'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında Karasu İlçe Müftüsü M.A. ve Serdivan İlçe Müftüsü Ö.Y'nin de bulunduğu 20 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden öğretim görevlisi Gökhan Y. memurlar Murat D, Ubeydullah Y ve Büşra A. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY ile irtibatlı oldukları iddiasıyla aralarında Karasu İlçe Müftüsü M.A. ve Serdivan İlçe Müftüsü Ö.Y'nin de bulunduğu 10'u 22 Şubat'ta, 10'u da hafta sonu olmak üzere 20 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilmişti.