10.05.2017 14:48:34

GÜNCELLEME - Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kavgada yaralanan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiÖLÜ SAYISI EKLENDİ

Osmaniye'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada yaralanan iki kişiden biri tedavi gördüğü hastanede öldü.

Alibeyli Mahallesi Zafer Camisi Sokak'taki bir kahvehanede 3 kişi arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.H, yanında getirdiği tabancayla ateş ederek S.Ö. ve Furkan Ö'yü yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Furkan Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.