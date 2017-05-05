06.05.2017 06:10:30

GÜNCELLEME - Küçükçekmece'de terör operasyonu

Cumhuriyet Savcısı Çalışkan ve iki koruma polisinin bulunduğu araca ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan terör örgütü DHKP/C üyesi ile polis arasında çatışma çıktı - Aranan kadın terörist çatışmada ölü ele geçirildi, yanında bulunduğu belirlenen iki kişi ise gözaltına alındıDETAYLAR EKLENDİ

Terör örgütü DHKP/C üyesi bir kadın, Küçükçekmece'de polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri geçen yıl aralık ayında Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan ve iki koruma polisinin bulunduğu araca ateş açılmasına ilişkin soruşturma kapsamında aranan DHKP/C üyesi Sıla A'nın yerini tespit etti.

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde emniyet güçlerinin "teslim ol" çağrısına ateş açarak karşılık veren kadın terörist ile polis arasında çatışma çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince düzenlenen operasyonda, Sıla A. öldürüldü. Daha sonra bölgeye sevk edilen polis ekipleri emniyet şeridi çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Ceset, savcılık ve polisin olay yeri incelemesini tamamlamasının ardından zırhlı araç eşliğinde Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kurum binasının önünde polis tarafından zırhlı araçlar ve toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile güvenlik önlemi alındığı görüldü.

- İki kişi gözaltında

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, çatışma sırasında Sıla A'nın yanında bulunduğu belirlenen iki erkek şüpheliyi gözaltına aldı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

TEM Otoyolu Sultangazi mevkisinde, 7 Aralık 2016'da Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın makam aracına ateş açılmıştı. Çalışkan ile araçta bulunan iki koruma polisi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanmış, olaya karıştığı belirlenen Sıla A'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı.